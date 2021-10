Infortunio Osimhen: nessuna lesione, ha una contrattura

Stop di una settimana, in forse per Napoli-Verona. L’attaccante ha già iniziato le terapie, le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni

Nessuna lesione per Victor Osimhen, ha una contrattura. Stop di una settimana, potrebbe rientrare persino per la partita Napoli-Verona di domenica prossima. Anche se non è certa la sua presenza in campo.

Il Napoli ha emesso un comunicato ufficiale in cui dà le ultime sull’infortunio subito da Victor Osimhen ieri, in allenamento. Il nigeriano si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali da cui emerge che ha rimediato una contrattura del gastrocnemio destro. Ha già iniziato le terapie, annuncia il club, che aggiunge che le condizioni dell’attaccante saranno valutate nei prossimi giorni. Di seguito il testo del comunicato:

“Victor Osimhen questa mattina, presso la Clinica Pineta Grande, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una contrattura del gastrocnemio destro. Osimhen ha già iniziato le terapie e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni”.