Il rinnovo di Ansu Fati col Barcellona, clausola rescissoria da un miliardo (VIDEO)

Ansu Fati è il presente e il futuro del Barcellona. È lui che a soli 18 anni – 19 tra dieci giorni – ha ereditato la maglia numero 10 di Lionel Messi. Oggi ha rinnovato con il club catalano. Fino al 2027. E il club ha fissato a un miliardo di euro la clausola rescissoria, la stessa di Pedri. Il Barcellona quindi blinda un altro gioiello della Masia.

Il presidente del Barça Joan Laporta ha spiegato questa mattina perché non ha avuto dubbi nell’assegnare a lui la maglia numero 10.

È successo tutto in maniera naturale, Ansu ha grande rispetto per questa maglia, ha anche la stima e l’affetto di Leo. Ha subito detto che sarebbe stato pronto a indossare quella maglia solo dopo l’ok dei senatori che hanno apprezzato il suo gesto, è molto amato nello spogliatoio e quel numero per lui è uno stimolo in più. Sapevamo che aveva diverse proposte, ma ero tranquillo sapevo che voleva restare qui e non ho mai avuto paura di perderlo.

Anche Ansu Fati ha detto

Le offerte non mancavano, ma ho sempre detto che nel mio futuro c’era ancora il Barça, è qui che voglio crescere e vincere.