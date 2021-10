«Il cardinal Voiello mi ha travolto, non ero lucido. Al cinema mancavo dal 2016, nessuno se ne è accorto»

Il Fatto intervista Silvio Orlando: «Non ero lucido: un sogno di cui non ero artefice, tra handicap e inciampi, una materia non dominata»

Silvio Orlando torna al cinema dal 3 novembre con il film di Roberto Andò, Il bambino nascosto” di Roberto Andò. Racconta che spesso i suoi personaggi gli assomigliano.

«Spesso coincidono. Voglio esserci solo quando è necessario, non sgomito. È una piccola rivoluzione individuale, non so fino a che punto politica: porta con sé l’autolesionismo, sebbene alla punizione fisica non sia ancora arrivato».