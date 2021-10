I reduci della Superlega attaccano l’Uefa: “È legata al Psg di Al-Khelaifi”

Marca scrive di un documento “trapelato” nel quale si legge anche che la “Champions è vecchia di 30 anni ed è noiosa”

I reduci della Superlega hanno fatto trapelare un documento interno in cui si leggono le basi filosofiche di una eventuale riproposizione del progetto di competizione separatista, riveduto e corretto dopo il fallimento del primo “golpe”. Ma soprattutto, scrive Marca, c’è un duro attacco alla Uefa.

“La Uefa ha stretti legami con alcuni proprietari di club che provengono da Stati non membri che sono sponsor di determinate competizioni e club, nonché acquirenti dei diritti audiovisivi per i tornei gestiti dalla UEFA e che fanno parte del loro comitato durante la stagione. La European Club Association non ha alcun processo elettorale trasparente”.

Il riferimento, palese, è al PSG di Al-Khelaifi.

Inoltre, si legge ancora, “L’attuale Champions League, diretta e gestita dalla UEFA, il sedicente regolatore delle competizioni calcistiche in Europa, non è cambiata in quasi 30 anni ed è diventata rigida e noiosa”.