Ha vinto Djokovic: gli Australian Open faranno uno strappo per i giocatori non vaccinati

Il Guardian: una mal alle giocatrici Wta confermerebbe le regole diverse per i giocatori, rispetto alle restrizioni statali

Non è ancora sicuro, non al 100%, ma ai giocatori di tennis non vaccinati potrebbe essere permesso di recarsi a Melbourne e giocare gli Australian Open.

Lo scrive un’e-mail inviata alle giocatrici della WTA che sembra contraddire le precedenti linee guida del governo federale e statale australiani. Ne parla il Guardian.

La scorsa settimana il ministro dell’immigrazione, Alex Hawke, aveva affermato che i giocatori non vaccinati o che non avrebbero rivelato il loro stato vaccinale non sarebbero stati autorizzati a entrare in Australia. Il numero uno al mondo Novak Djokovic aveva messo in dubbio la sua partecipazione allo Slam, avviando – secondo L’Equipe – un lavoro sottobanco quasi sindacale per cavalcare il movimento no-vax tra i giocatori.

L’e-mail trapelata alle giocatrice dice che i giocatori non vaccinati avrebbero dovuto mettersi in quarantena, arrivare dopo il 1 dicembre e produrre un risultato del test negativo entro 72 ore dalla partenza per poter entrare.

Il Players Council ha dichiarato di essere in contatto regolare con il CEO di Tennis Australia, Craig Tiley, ed è stato informato delle condizioni alla fine della scorsa settimana. Ma l’e-mail ammetteva che il problema non era “ancora risolto al 100%”.