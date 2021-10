Gazzetta: l’agente di Insigne (e di D’Ambrosio) nella sede dell’Inter, «solo una visita di routine»

La Gazzetta dello Sport scrive che il procuratore di Insigne, Vincenzo Pisacante, agente anche di Danilo D’Ambrosio, è stato avvistato nella sede dell’Inter, in viale della Liberazione.

Con il rinnovo con il Napoli in alto mare, però, scrive la Gazzetta, e l’interesse mostrato dall’Inter per il capitano azzurro in estate,

“che due mesi dopo quelle voci l’agente si faccia vivo nella sede nerazzurra, non può non far rumore e non possono non saperlo tutti i protagonisti in questione. E, al di là delle smentite, che nelle chiacchierate di ieri sia uscito anche il nome di Insigne, è quantomeno verosimile: un giro d’orizzonte, in settimane come queste, è d’obbligo. In fondo, c’è chi racconta anche la destinazione Inter non dispiacerebbe per nulla al numero 24 del Napoli”.