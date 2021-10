Gazzetta: il gioco di Spalletti esalta tutto il Napoli, finora 19 gol e 10 marcatori 

Sono andati a rete calciatori di tutti i reparti. Solo Insigne non ha mai segnato su azione: per lui 2 gol su rigore (e 3 penalty sbagliati)

Victor Osimhen si è preso il palcoscenico di Napoli-Torino, ma non è solo a lui che è legato il primato del Napoli in classifica, scrive la Gazzetta dello Sport. è merito dell’intero organico.

Spalletti ha rinvigorito l’intero organico.

“Il gioco di Spalletti, tuttavia, tende ad esaltare l’intero collettivo. Per quanto riguarda i gol all’attivo (19), per esempio, il Napoli è secondo solo all’Inter che è solitario a quota 23. La coralità del gioco napoletano, invece, è rappresentato bene dal numero di giocatori che sono andati in gol in questa prima fase del campionato (10) e che sono rappresentativi di tutti e tre i reparti”.