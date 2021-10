Gazzetta: Commisso rischia di incendiare gli animi dei tifosi proprio quando tornano allo stadio

Nino Minoliti si chiede se fosse il caso, proprio nel momento in cui riaprono gli impianti, affrontare temi tanto divisivi. Una scelta, scrive, imprudente e fuori tempo

Sulla Gazzetta dello Sport, Nino Minoliti torna sulle parole di Commisso, ieri, riguardo i bilanci in rosso dell’Inter. Il terzo attacco nel giro di qualche mese al club nerazzurro. Non c’è stato alcun doppiopesismo, scrive, da parte degli organi deputati alla vigilanza e comunque, anche se Commisso avesse ragione nel chiedere penalizzazioni,

“queste potrebbero valere per il futuro, una volta mutate a bocce ferme le regole, che certo non possono essere cambiate in corsa”.