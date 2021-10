Fiorentina-Napoli, lo stadio Franchi verso il sold out, oltre 16mila spettatori

Pieno il settore riservato ai tifosi napoletani (450). Rimane ancora qualche biglietto in Maratona e in curva Ferrovia

“Diversi settori dello stadio sono esauriti da tempo, così come lo spicchio degli ospiti, che conta 450 posti. Rimane ancora qualche biglietto in Maratona e in curva Ferrovia e ieri sera erano stati superati i 15mila tagliandi venduti e la cifra complessiva di 16mila spettatori, raggiunta contro l’Inter nell’ultima gara interna, dovrebbe essere superata”.