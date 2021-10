Fiorentina-Cagliari, Vlahovic rifiuta di tirare il rigore e lascia spazio a Biraghi: «Non me la sento»

Il serbo non ha voluto sfruttare il penalty. Gonzales lo ha invitato a calciare ma lui ha declinato l’invito

La Fiorentina è andata in vantaggio al Franchi contro il Cagliari su rigore, ma a calciare, dal dischetto, non è stato Vlahovic. Il giocatore, al centro della contestazione dei tifosi negli ultimi giorni per il mancato rinnovo, ha rifiutato di calciarlo, lasciando spazio al capitano, Biraghi. A raccontare l’accaduto è stata Dazn. Dopo la segnalazione del rigore, il serbo si è allontanato dalla zona di battuta. Nico Gonzales lo ha invitato a calciare, ma lui ha rifiutato. Allora sul dischetto è andato Biraghi, che ha trasformato il rigore portando la squadra in vantaggio. Nel video che circola su Twitter si vede il labiale di Vlahovic mentre dice “Non me la sento”.

#Vlahovic lascia il rigore a #Biraghi perché non se la sentiva. Vlahovic: “Non me la sento, non me la sento”. Biraghi a Bonaventura: “Non se la sentiva”.#FiorentinaCagliari pic.twitter.com/8Le9QdM9Hz — Salvatore Amoroso (@salv_amoroso) October 24, 2021