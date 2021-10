Federica Brignone lascia il team azzurro: «Mi allenerò con mio fratello»

Federica Brignone non si allenerà più con la Federazione sci, con il Team Èlite assieme a Sofia Goggia e Marta Bassino. Si allenerà con il fratello. Il clima non era dei migliori, le sciatrici non sono mai andate molto d’accordo (eufemismo) e forse è stata la scelta più saggia. Brignone ne parla al Corriere dello sport.

Mi allenerò con mio fratello Davide e sarò seguita dal mio skiman di fiducia, Mauro Sbardellotto.

«Non mi sono staccata, ma non potevo far parte del Team Élite con mio fratello. Per cui ho fatto una scelta, ovvero avere lui al mio fianco, e questo ha portato ad allenarmi con altre persone. Sono l’unica italiana nella top 30 in 4 discipline differenti. Volevo fare un lavoro mirato perché, ad alto livello, fare un programma per tre non è la cosa migliore per il singolo. In più, volevo mio fratello al mio fianco perché è un progetto su cui investo da 4 anni e i risultati ci danno ragione»