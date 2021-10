Eziolino Capuano nuovo allenatore del Messina

In Serie C. Sarà presentato giovedì. Il Messina è penultimo in classifica nel girone C. Subentra a Vullo esonerato dopo la sconfitta col Monterosi

Eziolino Capuano torna in panchina. È stato ingaggiato dal Messina impegnato nel girone C della Serie C. Capuano sarà presentato giovedì a mezzogiorno. Subentra a Salvatore Sullo licenziato dopo la sconfitta interna subita dal Monterosi. Il Messina è penultimo in classifica con 5 punti in 8 giornate.

Lo staff di Eziolino Capuano è composto da Giuseppe Padovano, Giovanni Micallo, Marco Onorati, Alessandro Innocenti.