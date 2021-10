Evra: “Sono stato abusato quando avevo 13 anni”

Patrice Evra, ex giocatore e oggi commentatore, ha rivelato in un’intervista al Times di aver ricevuto abusi sessuali quando era adolescente. Il racconto è un’anticipazione di quanto ha scritto nella sua autobiografia “I love this game” che uscirà nei prossimi giorni.

È stato un momento difficile per me, mia mamma è uscita devastata da questa cosa. Devo ancora dirlo ad alcuni dei miei fratelli, sorelle e amici intimi. Non voglio che le persone provino pietà. È una situazione difficile. Una madre non si aspetta certo di sentire dal proprio figlio un particolare del genere. È stato un grande shock per lei. Mi ha anche detto di non metterlo nel libro, ma le ho spiegato che l’ho fatto per gli altri ragazzi: mi ha capito.