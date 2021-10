È terminata l’imbattibilità dell’Atletico Mineiro

Battuto 2-1 in trasferta dall’Atletico Goianiense. Non ne approfitta il Flamengo che pareggia e resta a dieci punti dalla capolista

È terminata, dopo diciotto gare senza sconfitte (quattordici vittorie e quattro pareggi), l’imbattibilità in campionato della capolista Atletico Mineiro che nonostante sia andata in vantaggio dopo circa un’ora di gioco, è stata successivamente rimontata e battuta per 2-1 in trasferta sul campo dell’Atletico Goianiense, per ironia della sorte la stessa squadra con cui era iniziata la serie positiva (per la cronaca i risultati utili consecutivi sono diciotto e non diciannove in quanto la gara col Gremio, prevista per l’ultima giornata del girone d’andata, è stata rinviata). Non ne approfitta di questa battuta d’arresto il Flamengo che, pur essendo sceso in campo dopo e, quindi, già sapendo della sconfitta dell’Atletico Mineiro, non è andato oltre il pareggio casalingo (0-0) contro la “matricola terribile” Cuiabà (una sola sconfitta nelle tredici gare finora disputate fuori casa in campionato), fallendo così la possibilità di accorciare di tre punti sulla vetta.

Ancora un successo per il sempre più lanciato Fortaleza (che tra l’altro il 18 ha festeggiato il 103esimo anniversario della sua fondazione) che ha vinto in extremis per 2-1 sul campo della Chapecoense con gol della vittoria realizzato su rigore al 93esimo da Yago Pikachu (settima marcatura in campionato per il sorprendente esterno destro ex Vasco da Gama).

Pareggio a reti bianche tra l’America Mineiro e il Bahia, con i padroni di casa che nei giorni precedenti l’incontro sono stati protagonisti, loro malgrado, di una controversa operazione di mercato che ha coinvolto l’ex tecnico Vagner Mancini e la squadra del Gremio; quest’ultima, infatti, per la sostituzione in panchina di Scolari ha deciso di puntare proprio su Vagner Mancini, fino al giorno prima allenatore dell’America Mineiro che, in pratica, si è dimesso come tecnico dalla società di Belo Horizonte per passare “in corsa” al Gremio…

Ciò è possibile in quanto, in Brasile, a differenza di quanto accade nei campionati europei, non solo un allenatore precedentemente esonerato da una squadra può andare ad allenare, nel corso della stessa stagione, un’altra squadra, com’è accaduto, per esempio, quest’anno con Rogério Ceni (che ha iniziato il campionato col Flamengo e adesso allena il San Paolo), con Guto Ferreira (che dopo essere stato esonerato dal Cearà è stato ingaggiato poco tempo fa dal Bahia), con Tiago Nunes (che ha preso il posto proprio di Guto Ferreira al Cearà dopo essere stato esonerato a dal Gremio, che lo aveva sostituito con lo stesso Scolari) o con Valentim (che dopo aver lasciato, dopo una sola giornata di campionato, la panchina del neopromosso Cuiabà è da poco approdato sulla panchina dell’Athletico Paranaense) ma, ricorrendo l’allenatore alle dimissioni, lo stesso può anche passare da una squadra ad un’altra dalla sera alla mattina! Esattamente quanto accaduto, nella fattispecie, con Vagner Mancini che, corteggiato dal Gremio dopo il divorzio da Scolari, ha deciso di accettare la proposta della squadra del Rio Grande do Sul e ha rassegnato le proprie dimissioni dall’America Mineiro (del quale aveva assunto la guida tecnica dopo cinque giornate, conducendo i neroverdi, in ventuno gare, fino ad un tranquillo undicesimo posto in classifica) per tentare l’impresa di salvare il Gremio dalla retrocessione, facendo così andare su tutte le furie il presidente dell’America che si è dichiarato molto sorpreso e al tempo stesso amareggiato e deluso dal comportamento del suo ex allenatore. Come dargli torto!

Per la cronaca la prima gara di Vagner Mancini sulla panchina del Gremio è coincisa con il ritorno alla vittoria, dopo cinque gare (quattro sconfitte e un pareggio), degli Imortal che hanno superato in casa per 3-2 la Juventude; da segnalare la seconda rete stagionale (ma al tempo stesso la seconda nelle ultime cinque gare…) di Douglas Costa, nonché il fatto che per la prima volta nel corso di questo campionato il Gremio ha realizzato tre reti nella stessa partita. Grazie a questo successo i Tricolor hanno recuperato punti preziosi su tutte le altre contendenti alla salvezza: oltre alla stessa Juventude (battuta nello scontro diretto) e al Bahia (che come abbiamo visto ha pareggiato con l’America Mineiro), il Gremio ha infatti guadagnato due punti anche sullo Sport Recife e il Santos, che hanno impattato tra loro (0-0) nell’altro scontro salvezza.

Tornano alla vittoria, rispettivamente dopo cinque e tre gare senza, anche il Palmeiras, che ha battuto in casa per 1-0 l’Internacional di Porto Alegre e la Fluminense, che ha espugnato con lo stesso risultato il campo dell’Athletico Paranaense. Vittoria gettata alle ortiche, invece, dal Red-Bull Bragantino che dopo essersi portato avanti di due reti in quel di Fortaleza contro il Ceará, ha subito ben due gol nel recupero (al 92.esimo e al 98.esimo) venendo così rimontato e raggiunto sul 2-2 finale.

Il posticipo di questa 27.esima giornata ha visto andare in scena il derby tutto paulista e paulistano tra San Paolo e Corinthians; la gara del Morumbi è terminata con la vittoria per 1-0 dei padroni di casa, successo che per gli uomini del neotecnico Rogerio Ceni mancava da ben sei turni di campionato ma, considerato che in queste sei gare non avevano mai perso ma sempre pareggiato, a seguito della sconfitta rimediata dall’Atletico Mineiro, adesso il San Paolo è diventato la squadra con la striscia di imbattibilità più lunga del Brasileirão (otto gare, di cui di due vittorie e sei pareggi). Nelle ore antecedenti il posticipo di San Paolo, il Consiglio Direttivo dell’America Mineiro ha annunciato l’ingaggio del suo nuovo tecnico, ossia Marquinhos Santos, che appena poche ore prima era stato esonerato dalla guida della Juventude…

In settimana si disputeranno le due gare d’andata delle semifinali di Copa do Brasil Athletico Paranaense-Flamengo e Atletico Mineiro-Fortaleza nonché due dei recuperi della 19.esima giornata, ossia Cearà-Palmeiras e Internacional-RB Bragantino.