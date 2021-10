Dopo anni di discussioni, alle elementari arriva finalmente il maestro di educazione fisica

Dopo anni di discussioni infruttuose, alle scuole primarie (anche se solo in quarta e quinta elementare) arrivano finalmente i docenti di educazione fisica. La norma è compresa nella legge di Bilancio approvata ieri dal governo Draghi. La Gazzetta spiega:

“Si partirà dalla quinta elementare per la stagione scolastica 2022-2023, poi toccherà alla quarta nell’anno successivo. C’è la classe di concorso specifica, «Scienze motorie e sportive nella scuola primaria», e soprattutto c’è la copertura economica: 29,91 milioni nel 2022, 116,50 nel 2023, 169,49 nel 2024 con stanziamenti annuali che raggiungeranno 191,28 milioni nel 2033. Le scienze motorie saranno dunque un’area didattica curricolare a tutti gli effetti con due ore a settimana dedicate come avviene nella scuola secondaria di primo (le medie) e di secondo (le superiori) grado. Nelle scuole senza tempo pieno le due ore saranno «aggiuntive», per gli istituti che lo hanno è prevista anche la possibilità di una «compresenza» fra docenti”.