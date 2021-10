De Luca: «In Campania aumento dei contagi, dobbiamo cominciare a preoccuparci»

Il presidente della Regione ha parlato anche di scuole.

“Se rimangono centinaia di persone non vaccinate, se nelle famiglie abbiamo genitori non vaccinati che contagiano i loro bambini che a loro volta contagiano i compagni di scuola, è chiaro che noi rischiamo di veder crescere il contagio. E da qui a uno o due mesi rischiamo di essere costretti a richiudere le scuole. Un anno fa quando chiudevamo ed avevamo una linea di rigore, alcune persone, alcune mamme no Dad, molto poche per la verità, manifestavano per la riapertura. Io rivolgo un invito a tutti e a tutte perché oggi ci si attivi per impedire che siano chiuse le scuole, cioè che ci si attivi per persuadere chi non si è vaccinato a vaccinarsi”.