Dazn: Sarri e la Lazio ancora chiusi nello spogliatoio dopo il ko col Verona

Dopo la disfatta al Bentegodi l’aria deve essere pesante. Il tecnico non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali

Il momento della Lazio non è sicuramente dei migliori. Dopo la sconfitta al Bentegodi contro il Verona per 4-1 con 4 reti della vecchia conoscenza di Sarri, Giovanni Simeone, l’atmosfera deve essere molto tesa. Lo si evince da quanto racconta Dazn: il tecnico e la squadra sono ancora chiusi negli spogliatoi. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dell’allenatore, al momento, ai microfoni dell’emittente. E’ probabilmente in corso un confronto tra Maurizio Sarri e i suoi dopo la brutta figura maturata in campo a Verona.