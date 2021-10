C’è un albergo a Verona? Di certo Sarri ha ritrovato Giovanni Simeone (Verona-Lazio 4-1)

A Firenze segnò una tripletta, oggi ne ha fatti quattro. La Lazio si è dissolta al Bentegodi. Sarri ha inizialmente tenuto fuori Luis Alberto

Giovanni Simeone ha un conto aperto con Maurizio Sarri. Stavolta non sappiamo se la Lazio la partita l’abbia persa in qualche albergo di Verona. Di certo, l’attaccante figlio d’arte è tornato prepotentemente nella vita del tecnico toscano che col Napoli proprio a Firenze disse addio ai sogni scudetto. Quel giorno Giovanni Simeone segnò una tripletta. Oggi ha alzato l’asticella e ne ha fatti quattro, due gol nel primo tempo (30′ e 36′) e due nel secondo (60′ e 92′). A Sarri e a Pepe Reina che nel secondo gol ha offerto il proprio contributo alla causa gialloblù dando il via all’azione.

Per la Lazio ha segnato, al 47′, Ciro Immobile, bravo a scattare in profondità e a superare Montipò con un tocco preciso.

La Lazio si è dissolta al Bentegodi. Sarri ha inizialmente tenuto fuori Luis Alberto: ha aspettato 56 minuti prima di capire che forse gli avrebbe potuto tornare utile, ma non è servito.