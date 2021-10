Crosetti: la Juve sta imparando che si cresce anche mangiando pane duro

Su Repubblica Maurizio Crosetti commenta la vittoria della Juve sul Torino, nel derby di ieri. Ha deciso un gol di Locatelli su assist di Chiesa.

Proprio quando perde gli attaccanti, la Juve ritrova la solidità difensiva. Dopo 20 gare, la porta di Szczesny non ha subito gol.

E conclude:

“Anche i tifosi bianconeri stanno cominciando a capire che la squadra padrona e cannibale di tanti e tanti anni non c’è più, ma al suo posto sta crescendo una creatura giovane, non priva di talento, in un calcio che cambia moduli, personaggi, idee e riferimenti, molto più liquido e mutevole. Più che altro, adesso si rivede un percorso chiaro: non succedeva da una vita”.