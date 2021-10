CorSport: Spalletti ha rivalutato giocatori ai margini con il turnover a partita in corso

Il Corriere dello Sport si sofferma sull’abilità avuta da Spalletti nello sfruttare infortuni e indisponibilità per creare due Napoli ugualmente competitivi, due squadre a cui attingere per le partite da giocare.

“In sette domeniche e un paio di giovedì Luciano Spalletti s’è costruito due Napoli, ereditati da una campagna acquisti nella quale qualcosa è stata sacrificata (via Maksimovic e Hysaj a parametro zero e Bakayoko per fine prestito), altro è stato sottratto dalla sorte (gli infortuni di Mertens e di Demme che si sono aggiunti a quello ormai storico dello sfortunatissimo Ghoulam) e nel last minute, poi, molto è stato aggiunto, infilando Anguissa come collante delle due fasi e fosforescente idea alternativa”.