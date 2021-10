CorSport: Lobotka potrebbe tornare a disposizione dopo la sosta nazionali

Spalletti ritroverà una pedina importante in mediana. Ounas invece è ancora alle prese con palestra e terapie

Buone notizie per Lobotka: il centrocampista del Napoli, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, dovrebbe tornare a disposizione di Luciano Spalletti dopo la sosta. Ieri, infatti, ha continuato il lavoro personalizzato in campo. Spalletti ritroverebbe un ricambio in più in mediana. Ounas, invece, è ancora alle prese con palestra e terapie per smaltire l’infortunio muscolare: avrà bisogno di più tempo per riprendersi completamente.

