CorSport: il futuro di Mertens potrebbe essere in Mls

Il contratto di Dries Mertens con il Napoli scadrà a giugno. Come Insigne, il belga, da gennaio, sarà un parametro zero. Il suo futuro, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe non essere Napoli ma l’America.

“Uno svincolato che in questo periodo è corteggiatissimo in America: il futuro di Dries, infatti, potrebbe essere in Mls. E allora, vuole fa’ l’americano. Magari il canadese: fatto sta che la Major League Soccer potrebbe diventare il prossimo campionato di Mertens. Operazione concreta, possibile. Opzione che Dries ha preso in considerazione anche nell’ottica di una scelta di vita, di un’esperienza in un mondo affascinante. Stati Uniti o Canada che sia, si vedrà. C’è ancora un po’ di tempo per capire e riflettere, e soprattutto ci sono due sogni da realizzare: la paternità a marzo, lo scudetto a Maggio. Dries ci spera, ci crede e farà di tutto per aiutare la squadra a scrivere l’impresa”.