CorSport: dalla Supercoppa contro la Juve Insigne viaggia con l’insicurezza da rigori

Nel Napoli continuerà a essere lui il rigorista, per vincere quella che è ormai una sfida con se stesso. Studierà i portieri avversari

Per tirare un calcio di rigore c’è bisogno di una certa freddezza, scrive il Corriere dello Sport, quella che Insigne non ha da un po’.

“Qualcosa s’è arrugginito nel meccanismo e forse mentre i portieri, nella propria solitudine, sanno che comunque in quell’istante ognuno di loro può solo guadagnarci in gloria, ad Insigne a far terribilmente compagnia è un’insospettabile insicurezza che deve pur avere un’origine”.