Cinque ex calciatori francesi fanno causa alla Panini per sfruttamento di immagine

Chiedono un risarcimento che va da 50mila a 500mila euro. Tra loro anche un ex nazionale. L’udienza è prevista per gennaio

Secondo quanto scrive il Messaggero (che riprende Le Parisien), cinque calciatori francesi hanno fatto causa alla Panini per sfruttamento della loro immagine.

“Un giovane e ambizioso avvocato parigino di nome Elie Dottelonde, in rappresentanza di cinque ex calciatori di Ligue 1 degli ultimi 15 anni, uno pare ex nazionale francese, ha fatto causa a Panini France. Udienza prevista il prossimo 19 gennaio, per la conclusione del tutto bisognerà aspettare fine 2022. Il motivo del contendere, come racconta il quotidiano Le Parisien, è lo sfruttamento dell’immagine. La Panini, commerciando le figurine, violerebbe i diritti di immagine dei calciatori. La richiesta di risarcimento va da 50 mila a 500mila euro e riguarderebbe alcuni album degli anni dal 2000 in poi che la Panini mette in vendita sul proprio sito francese”.

Tutto ruota attorno alla cifra che il sindacato dei calciatori, Unfp, versa ai giocatori per mettere la loro faccia sulle figurine: 200 euro per chi gioca in serie A e 150 per chi è in B. Secondo l’avvocato Dottelonde e i suoi assistiti è una cifra ridicola e ora vogliono un adeguato risarcimento.

“Una sentenza favorevole creerebbe un precedente, e dopo chissà quante altre cause arriverebbero, potrebbe venir giù tutto, anche se dalla Panini fanno sapere di essere ‘molto sereni’ perché si tratta di un’piano orchestrato”.