Cesari: “Il contatto Osimhen-Rui Patricio è molto dubbio ma non ci sono replay” (VIDEO)

L’ex arbitro: “Per me Osimhen è in vantaggio su tutti e tocca il pallone col sinistro. Poi Victor ha un contatto col portiere o è lui che tocca?”

Mentre tutta l’attenzione era sul fallo in area di rigore di Vina su Anguissa del secondo tempo, nessun replay ha mostrato un contatto verso la fine del primo tempo: si tratta di un contatto in area di rigore che ha visto protagonista Victor Osimhen presumibilmente il portiere della Roma Rui Patricio.

L’ex arbitro Graziano Cesari si è espresso così durante la trasmissione Pressing: “Non ci sono replay. Osimhen cade a contatto con Rui Patricio. Per me Osimhen è in vantaggio su tutti e tocca il pallone col sinistro. Poi Victor ha un contatto col portiere o è lui che tocca? Questo episodio è molto più dubbio sul rigore su Anguissa! Non ci sono immagini di questo episodio”.