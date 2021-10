Campania, 627 positivi e 7 morti, ancora in aumento i ricoveri

Il bollettino dell’Unità di Crisi. I test effettuati sono poco più di 28mila. In terapia intensiva un accesso in più, 14 invece in degenza ordinaria

Sono 627 i positivi del giorno secondo il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania. Un calcolo effettuato su 28.047 test, per un tasso di positività al 2,2%, leggermente più basso di ieri (quando era al 2,5%). Purtroppo si contano, però, 7 decessi.

La situazione posti letto: 20 posti occupati su 656 in terapia intensiva (ieri 19); 214 posti occupati su 3.160 in degenza ordinaria (ieri 200). I ricoveri sono ancora in aumento.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 20

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 214

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.