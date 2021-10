Campania, 467 positivi su circa 21mila tamponi, stabili le terapie intensive

Il tasso è al 2,2%, in crescita rispetto a ieri. Si conta 1 deceduto. Si liberano 4 posti letto in degenza ordinaria

L’Unità di crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino quotidiano contenente i dati dell’epidemia di Covid. I nuovi positivi sono 467, calcolati su poco meno di 21mila tamponi (20.902). Il tasso è al 2,2% (ieri 1,9%). Nel bollettino si conta anche 1 deceduto. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, i posti occupati in terapia intensiva sono 20 su 656, invariati rispetto a ieri, mentre diminuiscono di 4 unità quelli occupati in degenza ordinaria: 172 rispetto ai 176 di ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 20

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 172

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.