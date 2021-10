Callum Robinson, il giocatore positivo due volte che non si vaccina

Callum Robinson, attaccante irlandese del West Bromwich Albion, ha parlato così dal ritiro della sua nazionale del fatto che rifiuta la vaccinazione, nonostante abbia contratto due volte il coronavirus.

Non mi sono vaccinato, al momento ho deciso così. È chiaramente fastidioso contrarre il virus due volte, in avanti potrei cambiare idea e lo vorrò fare, ma al momento no. Penso sia una scelta personale e questa è la mia. So che ci sono persone che vogliono indurre a farlo, è giusto per loro e per il modo in cui la pensano, ma ognuno deve essere libero di fare la propria scelta.