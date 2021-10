Calcio, le cinque sostituzioni potrebbero diventare permanenti

“Nel maggio 2021, a causa degli effetti in corso della pandemia di Covid-19 sul calcio globale, il Consiglio di amministrazione dell’Ifab ha approvato un’ulteriore estensione dell’emendamento temporaneo (introdotto a maggio 2020) dando a tutte le principali competizioni nazionali e internazionali programmate per essere completate entro il 31 dicembre 2022 la possibilità di consentire alle squadre di utilizzare fino a cinque sostituti. A seguito di una serie di richieste da parte di confederazioni, associazioni, leghe e altre parti interessate, per l’introduzione permanente di questa opzione nelle regole del gioco (edizione 2022/23), FAP-TAP ha raccomandato oggi che le competizioni dovrebbero essere in grado di decidere di aumentare il numero di sostituti in base alle esigenze del loro ambiente calcistico, mentre l’attuale numero di opportunità di sostituzione (più l’intervallo) dovrebbe rimanere lo stesso”.

La nota continua parlando degli altri argomenti all’ordine del giorno.

“Un altro argomento discusso nella riunione odierna è stato un chiarimento per la prossima edizione delle Regole del Gioco, vale a dire, per confermare che un portiere deve essere sulla linea di porta prima che un calcio di rigore venga eseguito, ma non è penalizzato per aver avuto un piede dietro la linea di porta nel momento in cui viene effettuato il tiro. I membri hanno anche ricevuto un aggiornamento sui primi risultati della sperimentazione globale con ulteriori sostituti permanenti in casi di commozione cerebrale. Poiché gli incidenti di commozione cerebrale si sono verificati molto raramente dall’inizio del processo nel gennaio 2021, è stato raccomandato di estendere il processo oltre la data di fine iniziale (agosto 2022) per poter raccogliere dati più pertinenti. Inoltre, la FIFA ha fornito a FAP-TAP un aggiornamento sulle futureinnovazioni del VAR che potrebbero consentire alle competizioni con budget limitati di accedere e utilizzare la tecnologia VAR (VAR Light), e sugli ultimi sviluppi con il nuovo sistema elettronico di prestazioni e tracciamento (dispositivi EPTS). Su richiesta della CONMEBOL di considerare un aumento dell’intervallo da 15 a 25 minuti, diversi membri hanno condiviso le loro preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda il potenziale impatto negativo sul benessere e sulla sicurezza dei giocatori derivante da un periodo di inattività più lungo. Il feedback dell’incontro sarà presentato all’IFAB Annual Business Meeting il 25 novembre 2021, dove sarà fissato l’ordine del giorno per l’Annual General Meeting del 4-5 marzo 2022, che si terrà a Zurigo, in Svizzera”.