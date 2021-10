Boniek: «Agnelli mi tolse dallo Stadium per accontentare i tifosi che gli creavano problemi»

Al Messaggero: «Spiegai a Voeller che per imparare l’italiano doveva guardare il telegiornale, ma appena mi giravo cambiava canale per vedere i canti tirolesi»

Sul Messaggero un’intervista a Zibì Boniek. Gli viene chiesto un parere su Juve-Roma. Risponde:

Racconta la spiegazione che si è dato:

«E’ stata una mossa del presidente Andrea Agnelli per venire incontro a quella frangia di tifosi che gli creava problemi, visto che mi sono professato romanista . Io non ho mai offeso nessuno al di là di sostenere che una società importante come quella bianconera non aveva bisogno di dirigenti che l’aiutassero a vincere le partite fuori dal campo. Arriverà un giorno che Agnelli capirà che ha commesso un grande errore ».

Gli viene chiesto quali sono i compagni di squadra a cui è rimasto più legato. Risponde:

«Il primo nome che mi viene in mente è Furino. Sono un appassionato del gioco delle carte e Beppe mi ha insegnato tutto. Ma poi non posso dimenticare Bonini, Rossi, Platini e Tardelli. Nella Roma ho legato con tutti a cominciare da Nela, Conti, Giannini, Desideri, Di Carlo, senza dimenticare Voeller. Ricordo ancora quando in ritiro a Vipiteno non sapevano con chi metterlo, visto che parlava soltanto tedesco. Mi sono fatto avanti. In camera gli spiegavo come imparare l’italiano. ‘Rudi guarda il telegiornale, così associ le immagini a quello che dicono’. Bastava però che mi girassi un attimo e subito cambiava mettendo quei canali tirolesi che cantano 24 ore al giorno».