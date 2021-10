Blatter: «Il Qatar ha pagato tangenti per ospitare i Mondiali? Tutto è possibile»

L’ex presidente Fifa torna a parlare dello scandalo che lo ha coinvolto in un documentario in uscita su Discovery+: «Platini votò per il Qatar perché glielo chiese Sarkozy»

L’ex presidente Fifa Sepp Blatter, travolto dallo scandalo della corruzione per l’assegnazione dei Mondiali 2018 alla Russia e 2022 al Qatar, inchiesta che è costata a lui e a Michel Platini le presidenze di Fifa e Uefa, torna a parlare del caso in un documentario in uscita su Discovery+ il prossimo 21 ottobre. Oggi Repubblica ne dà alcune anticipazioni.

«La Fifa non era corrotta. Le persone nella Fifa lo erano».

Blatter dichiara:

«Il Qatar ha pagato tangenti per ospitare i Mondiali? Non lo so, non l’ho visto. Ma per ottenere la Coppa del Mondo tutto è possibile».

Punta il dito contro Gianni Infantino, scelto dall’assemblea Fifa per sostituirlo:

«Sono in pace con me stesso e con il mondo, ma non con il mio successore. Si è rivoltato contro di me, è stato ingiusto».

E accusa anche Platini di aver cambiato idea nel 2010, convinto dall’allora presidente francese Nicolas Sarkozy, e di avere fatto vincere nella corsa il Qatar:

«Una settimana prima dell’assegnazione mi chiamò Michel disse che gli era stato chiesto di votare per il Qatar. Avrebbe dovuto dire di no al suo presidente. Avrebbe fatto qualcosa di buono per il mondo, non per un solo Paese».