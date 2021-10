Ancora un infortunio per Zaniolo. La domanda è: tornerà mai a giocare con regolarità?

Si accascia dopo una ventina di minuti. Esce per un guaio muscolare. Gioellino perseguitato dalla sfortuna e dalla fragilità. Salterà il Napoli

Zaniolo si ferma ancora. Un’altra volta. L’ennesima. Si è accasciato poco dopo un quarto di partita. E poi è uscito. La sfortuna sembra accanirsi su questo calciatore che è l’eterna promessa del calcio italiano ma che continua a dover fare i conti con la mala sorte e con la debolezza muscolare, come in questo caso. Soprattutto, ha dovuto fare i conti due volte con la rottura dei legamenti del ginocchio. L’infortunio muscolare con ogni probabilità lo terrà fuori da Roma-Napoli e chissà per quanto tempo dal campionato.