Anche per l’Equipe il (non) fuorigioco di Mbappé “va contro lo spirito del gioco”

“Per gli arbitri la decisione non lascia spazio a dubbi. Ma dall’esterno sembra nella migliore delle ipotesi discutibile”

Non c’è solo la stampa spagnola in coro ad inalberarsi per il gol in (non) fuorigioco di Mbappé che ha deciso la finale di Nations League. Anche l’Equipe, che pure festeggia la vittoria della Francia, dedica tre quarti di pagina al controsenso regolamentare che ha permesso un tale pasticcio. E lo definisce “contrario allo spirito del gioco”.

“Nella mente degli arbitri, questa decisione non lascia spazio a dubbi. Dall’esterno e dopo diverse revisioni, tuttavia, questa decisione sembra nella migliore delle ipotesi discutibile. Quando scatta il passaggio di Hernandez, Mbappé sta ben davanti al difensore del Manchester City. Ma al rallentatore, Garcia sfiora la palla con il piede. Cambia la traiettoria e innesca una nuova azione? Il punto è questo: “A velocità reale non si vede direttamente che la palla viene toccata dallo spagnolo. C’è un problema di interpretazione sul fatto che l’intervento di Garcia sia volontario o meno. Lo considerano volontario, spiega Bruno Derrien, ex arbitro internazionale, non convinto da questa decisione. Va contro lo spirito del gioco, anche se è la regola“.