Zarco s’è fatto 900 km da Nizza a Alcañiz su una moto del 1981 per andare a correre il Gp d’Aragona

Invece di usare l’aereo come i suoi colleghi, il pilota della Pramac è partito da Antibes e s’è goduto nove ore di curve in Provenza e sulla Costa Brava con una Ducati d’epoca

Johann Zarco è un pilota di MotoGp, terzo nel Mondiale. Ed è un vero motociclista, competizioni escluse. E’ anche un tipo molto originale. Per cui dovendo andare da Nizza, dove aveva fatto visita ai suoi genitori, ad Alcañiz, dove si disputa il prossino Gp d’Aragona, ha pensato bene di farlo… in moto. Mica l’aereo, come tutti i suoi colleghi. No, una Ducati 900 SS Darmah del 1981 che gli ha prestato il suo amico Adrian Parassol, amante delle moto e collaudatore per la rivista specializzata Moto et Motards.

Il pilota francese delle Pramac è partito martedì da Antibes e s’è goduto 900 chilometri (nove ore di guida) lungo la costa provenzale, passando per la Costa Brava fino a raggiungere Barcellona e puntare poi Alcañiz. Tutto ciò prima di prendere parte alle prove e alla gara del weekend.

Zarco – scrive El Pais – è “quasi un eremita quando si allontana dai circuiti”, e questa è una storia quasi romantica in un mondo iperprofessionalizzato come quello del motociclismo. “È raro, se non quasi impossibile, vedere piloti della MotoGP in sella a una moto per strada, lontano dalla sicurezza di un circuito.

Solitamente i piloti si allenano su moto di piccola cilindrata su circuiti asfaltati, su motocross o dirt track su circuiti sterrati, e sempre più in mountain bike. Ma non rischiano un banale incidente per strada, nel tempo libero. A Zarco non frega niente.

That looks cool, @JohannZarco1! 🔥 The Frenchman rode for 950 kilometers a 1981 Ducati 900 SS Darmah from France to the @AragonMotorLand! 🙌🏼 Bienvenido in Spain 😬 | #AragonGP#ForzaDucati pic.twitter.com/lKHZlhIrsE — Ducati Corse (@ducaticorse) September 8, 2021