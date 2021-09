Thorbjørn Thaarup, il danese anti-Salvini che tifa Napoli da 30 anni scoperto grazie a Propaganda Live

Curatore di un museo in Danimarca e membro del partito antinazionalista, ha definito i dati pubblicati da Salvini “una menzogna”. Ama il Pocho e non avrebbe mai ripreso Bakayoko

Le notizie sono due. La prima è che persino in Danimarca c’è chi contesta Salvini. La seconda è che, il danese (puro) che contesta Salvini è un tifoso del Napoli. Il merito di averci fatto scoprire questo personaggio a dir poco curioso ma estremamente affascinante è di Propaganda Live, la trasmissione di La7 che, nella puntata di ieri, 17 settembre, ha intervistato il misterioso esemplare di tifoso napoletano nato e cresciuto all’estero.

Lui è Thorbjørn Thaarup. Su Twitter ha due profili. Uno ufficiale, l’altro dedicato alla sua passione per lo sport e, appunto, per la squadra partenopea. Thorbjørn è venuto alla ribalta per aver contestato un grafico proposto da Matteo Salvini su Twitter, l’11 settembre scorso.

Nonostante menzogne, attacchi e processi, milioni di Italiani credono, sperano, confidano nella Lega.

Eh già, e siamo ancora qua…

Non si molla mai, GRAZIE! pic.twitter.com/DFMecxPFzC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 11, 2021

Il leader della Lega aveva pubblicato i dati di un sondaggio che lo davano favorito su Letta e la Meloni e Thorbjørn aveva commentato: «Si prega di utilizzare un grafico corretto la prossima volta. Questa è una manipolazione».

La redazione di Propaganda Live, naturalmente incuriosita dalla critica proveniente dalla Danimarca, è andata a scovare il danese su Twitter.

Nella sua biografia Thorbjorn, scrive: “Cresciuto in campagna, vive in città, ispettore del Museo Marittimo danese. Libertà, uguaglianza, natura, clima e heavy metal. Membro dell’Altenativa“, che è il partito anti nazionalista danese. Tifa Napoli da 30 anni. Propaganda Live lo ha intervistato in diretta.

Perché ti occupi dei nostri problemi e ti accanisci su Salvini?

«Non seguo la politica italiana, seguo soltanto quello che riguarda il calcio. Ho commentato soprattutto i grafici maldestri, ho visto una manipolazione grossolana. I numeri li so leggere, per me era una manipolazione maldestra e se spezziamo la fiducia nelle cifre finiamo per dividere la società».

Insigne rinnova con il Napoli?

«Seguo il calcio italiano, gli scrittori inglesi, ma non il calciomercato».

Altro punto a favore del danese, che come detto segue il Napoli da 30 anni e come foto copertina ha il Napoli di De Zerbi, Grava, Cannavaro, Domizzi, Dalla Bona, Bogliacino, Savini, Maldonado, Gatti e Bucchi. Il Napoli 2006-2007.

«Quando ero ragazzo il Napoli era una delle migliori squadre al mondo, con Careca, Maradona, Alemao, Giordano e mi sono innamorato della squadra. Da allora seguo il Napoli con grande passione».

Dando un’occhiata al suo account dedicato alla squadra partenopea, si scopre che è un appassionato del Pocho, che ammette gli manchi ancora oggi

Pocho. I’m not done missing him. <3 https://t.co/abTZwVWKgd — TT Calcio (@TThaarup) August 26, 2021

Che non avrebbe mai voluto riprendere Bakayoko (cosa che lo rende Napolista ad honorem), dato che il 28 luglio scriveva:

“Di solito mi fido dei nostri direttori sportivi molto più di me stesso, quando si tratta di trasferimenti. Ma non vedo alcun motivo per riportare indietro Bakayoko”

I normally trust our sporting directors way more than myself, when it comes to transfers. But I see no reason to bring back Bakayoko. #ForzaNapoliSempre — TT Calcio (@TThaarup) July 28, 2021

A Thaarup piace anche Mario Rui.

#ForzaNapoliSempre hype! There’s much to look forward to this season. (And not just because I actually like Mário Rui. ) — TT Calcio (@TThaarup) August 21, 2021