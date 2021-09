Tardelli: “Spalletti ha cancellato l’idea della squadra priva dell’ultimo miglio”

Su La Stampa: “è la distanza che fa la differenza fra una grande squadra ed una grande incompiuta. Non ha fatto proclami, non ha chiesto rinforzi. Lo scudetto è possibile”

Marco Tardelli elogia il Napoli di Spalletti, si spinge a scrivere che lo scudetto è un traguardo possibile (è il titolo del suo commento).

Mai come in questa stagione ho la convinzione che i partenopei possano farcela. L’arrivo di Spalletti ha cancellato l’idea della squadra priva dell’ultimo miglio. Distanza che fa la differenza fra una grande squadra ed una grande incompiuta. Luciano non ha fatto proclami, non ha chiesto rinforzi, conscio di avere una rosa importante bisognosa solo di fiducia e di certezze. Far capire ai suoi ragazzi che Lui è l’unico punto di riferimento per confrontarsi e scontrarsi tra uomini, senza intrusioni e confusioni.