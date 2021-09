Sky: Mazzarri diventerà il prossimo allenatore del Cagliari, trattativa ai dettagli

Giulini ha scelto l’ex tecnico di Napoli e Inter per rilanciare i rossoblù dopo un brutto inizio di stagione. Battuta la concorrenza di Lopez, Liverani e Iachini

Walter Mazzarri potrebbe presto diventare il nuovo allenatore del Cagliari, raccogliendo l’eredità di Leonardo Semplici. La sconfitta subita in rimonta contro il Genoa ha convinto la proprietà a cambiare tecnico e, come riporta Sky Sport, Mazzarri ha superato la concorrenza di Dario Lopez, Fabio Liverani e Beppe Iachini.

La trattativa tra la società e l’allenatore è ai dettagli per un contratto biennale e nelle prossime ore potrebbe essere formalizzato l’annuncio. Mazzarri non allenava in Serie A dalla stagione 2019/20 quando era alla guida del Torino.