Lo riferisce Sky Sport. Fatale la sconfitta contro il Genoa alla terza di campionato

Non solo il Verona, con l’esonero di Di Francesco, anche il Cagliari decide di effettuare un cambio in panchina dopo il crollo contro il Genoa alla terza di campionato. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, il club ha esonerato Leonardo Semplici. Non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale, ma la decisione era già nell’aria da qualche ora.