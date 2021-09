Repubblica: Roma, tensioni nello spogliatoio per il contratto di Abraham e il rinnovo di Pellegrini

L’edizione romana de La Repubblica scrive di tensioni all’interno dello spogliatoio della Roma, con i giocatori innervositi per il contratto di Abraham e per la trattativa per il rinnovo di Pellegrini. Una tensione che Mourinho e la dirigenza stanno cercando di spazzare via.

“Riassestamento che prevede però il non lasciare margine per alibi da dare a giocatori che, caricati a molla da Mou, hanno dato forti segnali di nervosismo anche tra di loro. Le questioni contrattuali devono restare fuori dallo spogliatoio e non entrare nelle discussioni legate ad errori commessi in campo, con i procuratori che rischiano di alterare equilibri che si stanno formando in questa delicatissima fase, seppur nello svolgere il loro legittimo compito di ottenere il massimo contrattuale per i propri assistiti. Il nuovo contratto di Pellegrini, che sta per essere annunciato (5 anni a circa 4 milioni di euro, si attende solo il via libera finale dei Friedkin), così come quello che ha convinto Abraham a trasferirsi nella capitale, devono essere semmai uno stimolo per tutti, non un motivo di paragone, questo il concetto che Tiago Pinto e Mourinho stanno cercando di trasmettere alla squadra”.