Quando Nino Manfredi si trovò in salotto una famiglia di fan napoletani che sorseggiava caffè

Il Fatto Quotidiano pubblica un estratto del libro di Luca Manfredi dedicato a suo padre Nino, “Un friccico ner core”. In esso racconta un episodio alquanto insolito che ha visto protagonisti dei fan napoletani del celebre attore scomparso. Manfredi e famiglia erano in vacanza a Scauri.

“Un giorno ci siamo svegliati tutti dalla solita pennichella pomeridiana e abbiamo sentito dei bisbigli in dialetto campano e dei rumori provenire dal piano di sotto. Ci siamo insospettiti e, devo dire, anche un po’ spaventati: temevamo fossero dei ladri che ci avevano fatto visita in casa, approfittando del fatto che dormivamo e che era tutto aperto. Dopo qualche tentennamento, mio padre prese coraggio e fece capolino dalle scale… e quel che vide lo lasciò a bocca aperta: c’era un’intera famiglia di napoletani, comodamente seduta nel nostro salotto, che si prendeva il caffè. Per quanto sconosciuti, sembravano innocui”.