Per entrare nelle scuole anche i genitori avranno bisogno del Green Pass

Lo ha stabilito il Consiglio dei ministri. Esentati solo studenti e chi è esente da obbligo vaccinale per motivi di salute. I dirigenti scolastici dovranno far rispettare la norma

Chiunque voglia entrare a scuola, a parte gli studenti, dovrà possedere il Green Pass. Compresi i genitori. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri ieri. La disposizione parla chiaro: il certificato verde vaccinale sarà necessario, fino al 31 dicembre, a «chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche». Repubblica scrive:

“E quindi, ad esempio, i genitori dovranno esibire la certificazione per fare i colloqui in presenza con gli insegnanti oppure per prendere i figli all’interno della scuola”.