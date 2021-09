Osaka in lacrime: «Prenderò una pausa dal tennis, non mi sento felice»

La tennista eliminata agli Us Open. «Quando vinco, non mi sento felice. E quando perdo, mi sento molto triste. Non credo che sia normale»

È stata la giornata delle sorprese agli Us Open. Due diciottenni, lo spagnolo Arcaraz e la canadese Fernandez, hanno battuto Tsitsipas e Osaka. In conferenza stampa la giapponese ha pianto e ha annunciato che si prenderà una pausa dal tennis.

Sinceramente non so quando giocherò la mia prossima partita di tennis. Penso che mi prenderò una pausa dal gioco per un po’». Si è alzata e se n’è andata.

Della partita ha detto:

Mi ripetevo di essere calma. Normalmente mi piacciono le sfide. Mi sento molto ansiosa quando le cose non vanno come voglio».

Ha ricordato della sua depressione dei mesi scorsi .

Come posso andare in giro a parlarne? Quando vinco, non mi sento felice. E quando perdo, mi sento molto triste. Non credo che sia normale.