Orietta Berti: «Dopo il successo di Mille mi propongono campagne pubblicitarie di tutti i tipi»

Il Giornale intervista Orietta Berti. A 78 anni, è diventata la regina dell’estate con “Mille” la canzone che interpreta con Fedez e Achille Lauro.

«L’altro giorno mi ha telefonato la Vanoni che mi fa: “Io in 60 anni di carriera non ho mai sentito tante volte un brano in giro, in radio, dappertutto”».

Un successo incredibile, senza età, che l’ha resa richiestissima. In autunno tornerà a sedersi al tavolo di Che tempo che fa, ma ha anche altri programmi, come The Voice Senior, su Raiuno, al posto di Albano.

«Sì ne ho parlato con il mio manager. So che Al Bano da quanto mi hanno detto va a Ballando con le stelle. Ma io non ho ancora firmato il contratto per The Voice Senior. Ma sa che cosa mi sta accadendo? Mi stanno proponendo tante campagne pubblicitarie. Di tutti i tipi. Anche dolci».

Tornerà al Festival?

«Se tornassi in gara sarebbe un suicidio. Magari una ospitata».