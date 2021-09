Mick Schumacher: “Io e papà ci capiamo ancora, ma in modo diverso. Darei tutto per parlargli di nuovo”

Il figlio di Michael nel documentario sul padre: “Dopo l’incidente tutti quei momenti che gli altri bambini possono avere con i genitori, per me non esistono più”

Mick Schumacher, pilota della Haas e figlio di Michael, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel documentario “Schumacher” prodotto da Netflix.

Ovviamente, dopo l’incidente, tutti quei momenti che gli altri bambini possono trascorrere con i genitori per me non sono più esistiti. Trovo che sia un po’ ingiusto. Direi che io e papà ci capiamo ancora ma in modo diverso. Abbiamo questo linguaggio in comune, i motori. E abbiamo sempre molto da dirci. Ci penso quasi sempre. Mi dico che sarebbe così bello, darei qualsiasi cosa per poterci parlare.