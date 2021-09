Lazio-Roma, sul tabellone Mourinho diventa Muorinho. Refuso, gaffe o goliardata voluta?

Lo racconta Repubblica Roma. Le formazioni sono comparse sul tabellone con il nome del tecnico giallorosso sbagliato

Il derby romano – già teso in campo e fuori – si tinge di giallo. Repubblica Roma racconta che al momento dell’annuncio delle formazioni, sul tabellone esposto all’Olimpico il nome del tecnico giallorosso è stato trasformato da “Mourinho” in “Muorinho”. Il quotidiano si domanda: un refuso, una gaffe o uno scherzo intenzionale? Di certo, l’episodio non è sfuggito a tanti dei tifosi presenti allo stadio per l’attesissima partita che vedeva contrapposto il portoghese tecnico della Roma a Maurizio Sarri.

