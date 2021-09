La Stampa: il Torino ha comprato, ora per Juric è il tempo della responsabilità

Con Praet, Brekalo e Zima non si può parlare più di austerity. E poi un attacco: “il lancio lungo del portiere non può essere lo schema di un allenatore che dovrebbe essere un valore aggiunto”.

La Stampa commenta il mercato del Torino e lo fa dicendo che ora – dopo gli acquisti last-minute del Torino – tocca a Juric dimostrare che aveva ragione.

Prima Pjaca e, poi, Pobega. Verdetto? Così non basta. Ora Praet e Brekalo. Risultato? Palla a Juric. L’austerity denunciata dal tecnico croato si è, improvvisamente, trasformata in un contropiede che ha messo il Toro sotto i riflettori del mercato nelle ore in cui il mercato chiudeva: ai già citati nuovi arrivi va aggiunto anche il giovane Zima.