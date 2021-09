J-Ax: «I novax sono terroristi che condannano a morte gli italiani»

A La Stampa racconta le minacce di morte ricevute dai negazionisti per lo spot pro-vaccino: «Sono solo dei privilegiati che non hanno conosciuto il Covid»

I novax contro J-Ax. L’artista è stato preso di mira dai negazionisti per aver partecipato agli spot pro-vaccino del governo ed ha risposto con un video pubblicato ieri su Instagram.

Oggi spiega a La Stampa perché i novax lo odiano.

«Perché in un’intervista ho detto che chiunque abbia vissuto in maniera pesante il Covid, e io e mia moglie lo abbiamo preso, salirebbe su un auto e investirebbe per la frustrazione chi è così sciocco da negare l’esistenza di una malattia che ti ha fatto così tanto soffrire. Ora, qualsiasi persona intelligente avrebbe capito che si trattava di un’iperbole comica per descrivere la frustrazione provata nei confronti di chi nega l’evidenza di un virus che ha ucciso cinque milioni di persone nel mondo e non una minaccia campata in aria».

Racconta le minacce ricevute.

«Riporto testualmente: hanno detto che vogliono cercarmi per bastonarmi, investirmi e riempirmi di botte».

Ammette che in passato gli hanno anche inviato foto di proiettili. E dice:

«Chiunque abbia amore per l’Italia dovrebbe combattere chi vuole la sua distruzione e i negazionisti vogliono distruggere gli italiani e l’Italia. I politici devono capire che hanno a che fare con dei veri “terroristi” che si stanno radicalizzando ogni giorno di più online, e non con i soliti leoni da tastiera che tanto, si sa, non passeranno mai all’azione».

Chi nega il virus, aggiunge, condanna i commercianti a chiudere i negozi e condanna a morte gli italiani.

«Chi nega questo virus sta condannando a morte altri italiani come lui».

Cosa spinge una persona a non ammettere che il virus esiste? Risponde:

«I negazionisti sono solo dei privilegiati, che non hanno mai visto cosa fa il Covid. Non solo io ho avuto il Covid in casa, ma ho perso anche qualcuno di importante. Il papà di DJ Jad il mio ex socio negli Articolo31, la penultima volta che l’ho visto era venuto a una data degli Articolo e l’ultima volta l’ho visto invece dentro una bara. Capisce? Questa è la realtà, nessuno vuole togliere la libertà di nessuno, si tratta solo di rispettare la vita, il dolore e la morte delle persone, perché questo è il Covid. Questo virus ammazza le persone».