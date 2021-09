Insigne: «Gol rubato da Osimhen? No, scherziamo tra di noi»

Primi in classifica

«Per ora non conta nulla, abbiamo fatto una grande prestazione e portato a casa una grande vittoria su un campo non facile. Dobbiamo restare umili e continuare a lavorare. Stiamo tutti bene, stiamo lavorando bene con il mister. Sta cercando di tirare fuori da ognuno di noi qualcosina in più, dobbiamo continuare su questa squadra».