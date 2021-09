Il “ni-vax” Tsitsipas alla fine si vaccinerà: «Per fare una vita sociale normale»

Il tennista greco che si era detto contro l’obbligo vaccinale cede: “Lo farò entro la fine dell’anno, non ho altra scelta”

Non era proprio no-vax. Era un ni-vax, Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco, al centro di un bel po’ di polemiche per aver esternato i suoi dubbi sulla necessità di vaccinarsi contro il Covid, e sull’obbligo vaccinale, alla fine si vaccinerà.

Lo ha detto lui stesso. Il motivo? “Per fare una vita sociale normale”.

“Nessuno può costringermi a farmi il vaccino”, aveva dichiarato a New York. In Grecia le sue parole avevano scatenato un bel po’ di polemiche: essendo un mito sportivo il suo messaggio era controproducente.

“Personalmente non l’ho mai promosso, il vaccino. Ma non sono mai stato contro la vaccinazione. Sostengo che chiunque voglia debba essere vaccinato. Non sono un medico, sono un tennista. Sono più bravo nel campo del tennis che a commentare questioni mediche”.

A domanda diretta: “Ti vaccinerai?” Ha risposto così: “Accadrà sicuramente entro quest’anno. Non credo che ci sia un’altra possibilità, per fare una vita sociale normale”.