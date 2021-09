Il New York Times la tira a Berrettini: «Se Vinci ha battuto Serena, lui può rovinare il Grand Slam a Djokovic»

Anche per la stampa internazionale l’italiano ha qualche chance contro il numero 1. E il Nyt ricorda tutti i precedenti di chi ha solo sfiorato il Grand Slam

Tra Djokovic e il Grand Slam c’è un italiano. Matteo Berrettini ha – un po’ per tutti i media, soprattutto quelli italiani – più di qualche chance di battere il numero uno del mondo ai quarti di finale degli US Open. Il New York Times richiama addirittura un precedente: nel 2015 Roberta Vinci fece fuori clamorosamente Serena Williams proprio a New York, rovinandole lo stesso obiettivo. Solo cinque giocatori nella storia del tennis hanno completato il Grande Slam in singolare: Don Budge nel 1938, Maureen Connolly nel 1953, Rod Laver nel 1962 e 1969, Margaret Court nel 1970 e Steffi Graf nel 1988.

“Il tennis corre sugli sconvolgimenti – scrive il Nyt – il nuovo arrivato che sconvolge il veterano; l’outsider che abbatte la stella. Raramente un torneo professionistico passerà senza almeno una sorpresa, ma la vittoria di Vinci fu un vero shock, amplificato dall’ambientazione e dai tempi: sul palcoscenico più grande del tennis, l’Arthur Ashe Stadium, con la Williams al massimo livello, a sole due vittorie da uno dei più grandi successi dello sport. Vinci non era testa di serie agli US Open 2015, aveva 32 anni e non aveva mai vinto nemmeno un set contro la Williams in carriera. Ma la sua vittoria in semifinale per 2-6, 6-4, 6-4 resta un promemoria”, ora che Djokovic deve affrontare Berrettini.

Il New York Time ricorda anche i precedenti “dolorosi” di Grand Slam sfumati ad un passo dal traguardo, da Jack Crawford a Lew Hoad, a Martina Navratilova che arrivava da una striscia vincente di 74 partite battuta in semifinale degli Australian Open 1984 dalla diciannovenne Helena Sukova (all’epoca l’Australian Open era l’ultimo Slam in calendario, ora è il primo).

“Djokovic non affronta nessuno di così inaspettato: gli tocca il grande Matteo Berrettini. Ha 25 anni, è la testa di serie numero 6 e una minaccia consolidata che ha già affrontato Djokovic due volte quest’anno al Roland Garros e in finale a Wimbledon”.